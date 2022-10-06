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عربي-دولي

وزارة النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي

Lebanon 24
06-10-2022 | 02:57
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قال الوكيل المساعد للشؤون الدولية في وزارة النفط الإيرانية، أحمد أسد زادة، لوكالة "سبوتنيك"، إن فرض عقوبات على إيران وروسيا، ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي.
وقال الوكيل: "الآن العالم بحاجة إلى الغاز والنفط، سيكون من الجيد معالجة هذه المسألة بعناية واتخاذ موقف شفاف".
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وأضاف الوكيل أن "العقوبات على إيران وروسيا لا تفيد الغرب بل وبالعكس، أصبح يعاني من هذه الخطوات. اليوم هناك أزمة غاز في أوروبا، وهناك مشاكل - الأمر نفسه ينطبق على النفط".
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