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عربي-دولي

أمير قطر قطع زيارته إلى التشيك وغادرها في اليوم نفسه

Lebanon 24
06-10-2022 | 03:19
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ذكرت "روسيا اليوم" أن "أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل إلى جمهورية التشيك امس بدعوة رسمية، قطع زيارته التي كانت مقررة لثلاثة أيام قبل الموعد المحدد وغادر براغ في اليوم نفسه".

ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن "أمير قطر طرح مطالب لا تستطيع الدبلوماسية التشيكية تلبيتها، وغادر براغ يوم الأربعاء قبل وقت قصير من الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، فيما برنامج الزيارة  تضمن فعاليات رسمية يومي 5 و6 تشرين الاول الحالي".
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وأجرى أمير قطر في العاصمة التشيكية محادثات مع الرئيس ميلوس زيمان، كما التقى برئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا.

وكان من المقرر أن يلتقي يوم الجمعة بزعماء الاتحاد الأوروبي على هامش القمة غير الرسمية التالية لرؤساء دول وحكومات دول المجموعة في قلعة براغ.

وفي وقت سابق، صرح جيري أوفتشيك، ممثل قلعة براغ بأن "المفاوضات مع قطر، التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، يمكن أن تساعد في التغلب على اعتماد البلاد على توريد هذا النوع من المواد الخام من الاتحاد الروسي"، فيما كانت زيارة أمير قطر، الأولى في تاريخ العلاقات التشيكية القطرية.
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