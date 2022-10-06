قبل حلول فصل الشتاء.. أوكرانيا أمام معركة حاسمة في الجنوب

حذر مسؤولون ومشرّعون أميركيون من أن أوكرانيا تواجه معركة حاسمة لاستعادة الأراضي في جنوب البلاد قبل أن يجلب الشتاء ظروف قتال غادرة، وهذا إذا أرادت كييف حرمان روسيا من فرصة تعزيز سيطرتها على المنطقة.

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وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "في الأيام الأخيرة، حققت القوات الأوكرانية مكاسب سريعة على جبهتين منفصلتين، واستعادت السيطرة على مساحات من الأراضي في الشرق وخرقت خطوط الجبهة في الجنوب حول المركز الإقليمي الحيوي لخيرسون. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن كييف يجب أن تستفيد من زخمها في الشرق لصد القوات الروسية التي تحتل المناطق الاستراتيجية في الجنوب، والتي تعد بوابة إلى البحر الأسود. وقال كريس مورفي، الديمقراطي عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "موسم القتال يقترب. لقد استعاد الأوكرانيون زمام الأمور ويحتاجون إلى الاستمرار في الضغط من أجل تحقيق مكاسبهم". وأضاف: "إن الكارثة الحقيقية الطويلة الأمد بالنسبة لأوكرانيا هي قيام روسيا بقطع وصول كييف إلى المياه من ماريوبول إلى أوديسا. شريان الحياة لأوكرانيا هو وصولها إلى أوديسا ولذا فمن المهم بالنسبة لهم أن يكونوا في وضع هجومي، وليس مجرد موقف دفاعي في الجنوب".

وتابعت الصحيفة، "قدّر مسؤولون عسكريون ومحللون أن أوكرانيا يمكن أن تحرر خيرسون في أي وقت اعتبارًا من منتصف تشرين الثاني - إذا نجحوا في القيام بذلك على الإطلاق. قال مسؤول دفاعي أميركي ثان إن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا شمال شرق المدينة وأقامت موطئ قدم على نهر دنيبرو. كما أنهم يتجهون نحو خيرسون من الشمال، ولكن بشكل أبطأ. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء أن قواته استعادت عدة بلدات شمال شرق خيرسون. وقال دبلوماسي غربي: "إنهم بحاجة إلى القيام بشيء ما بشأن خيرسون، وفي وقت ما قريبًا".

وأضاف: "هذا من شأنه أن يرفع الروح المعنوية للجمهور المحلي والجيش، ولكنه أيضًا دليل على أن التدريب والمعدات التي تم توفيرها يتم استخدامها على أفضل وجه". وقال المسؤولون إن هناك حاجة ملحة للقوات الأوكرانية لاستعادة الجنوب قبل الشتاء لأن الأرض في المنطقة لم تتجمد على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما يعني أن التضاريس ستصبح قريبًا موحلة للغاية. ستجعل هذه الظروف من الصعب على الجانبين المناورة، مما يجبرهم على البقاء على الطرق الرئيسية، حيث سيكونون مكشوفين. وقال مسؤولون ومحللون إن الوحل يمنح أيضا ميزة لأولئك الذين يدافعون عن الأراضي، حيث لا يتعين عليهم التحرك عبر الأرض".

وأضاف الموقع، "على الرغم من تدني الروح المعنوية الروسية، قال مسؤولون حاليون وسابقون إن موسكو عززت مواقعها في الجنوب، مما يجعل أي هجوم أوكراني أكثر صعوبة. وقال مسؤول في الناتو: "لقد بذل الروس الكثير من الجهد والكثير من الوقت للتوغل بطريقة مختلفة قليلاً عما قاموا به في الشرق". وأضاف: "كانوا قادرين على تحريك الدروع، وكانوا قادرين على بناء بعض الدفاعات الأولية حولها".

وتابع المسؤول قائلاً: "سيحتاج الأوكرانيون إلى قوة ساحقة للوصول إلى هناك". ومع ذلك، قالت مسؤولة دفاعية أميركية إن القوات الروسية كانت تكافح من أجل البنية التحتية واللوجستيات اللازمة لنقل الإمدادات قبل الشتاء - وهو أمر يمكن أن تستخدمه كييف لصالحها. قالت إيفلين فاركاس، المسؤولة السابقة في البنتاغون في إدارة باراك أوباما، "يحتاج الأوكرانيون إلى التفكير، باستخدام تدريبهم العملي الذكي والمرن الذي تلقوه منا ومن حلفائنا، لمعرفة كيفية التلاعب بالروس للتنازل عن بعض المزايا على الأرض". خصصت الولايات المتحدة أكثر من 16.8 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ غزو روسيا في شباط. ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي على المزيد من المساعدات الطارئة لأوكرانيا، بما في ذلك 7 مليارات دولار من المساعدات العسكرية وعقود الأسلحة".

وبحسب الصحيفة، "كما أعلنت إدارته عن 625 مليون دولار من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع، بما في ذلك أربعة أنظمة صاروخية بعيدة المدى (هيمارس)، والتي عززت التقدم الأوكراني في الشمال والجنوب. ويقول المسؤولون إن هذه المساعدات ستصل قريبًا. يراقب حلفاء أوكرانيا الغربيون عن كثب هجوم خيرسون بحثًا عن أدلة على أن الجيش يمكنه نشر الأسلحة التي تلقاها في هجوم معقد ومتعدد الجوانب على القوات الروسية الراسخة بعمق في بيئة حضرية. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يقدمون ما يحتاجه الأوكرانيون لتجنب التصعيد. وكانوا مصرين على أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها بوتين بشأن الضم وتهديداته النووية الصارخة لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من التحرك بقوة لاستعادة أراضيها. وقال بن هودجز، القائد الأعلى السابق للجيش الأميركي في أوروبا والذي يشغل الآن منصب كبير مستشاري منظمة هيومان رايتس فيرست، إن "الضم لا يغير أي شيء من المنظور الأوكراني سوى تحفيزهم على بذل جهد أكبر وأسرع".

وتابعت الصحيفة، "كان المسؤولون الأميركيون واثقين من أن التحالف الغربي يمكن أن يساعد أوكرانيا في مقاومة قوات بوتين خلال الشتاء. وقال مسؤول أميركي كبير: "إذا كان هناك أي شيء، فإن كل هذه الأشياء التي يقوم بها بوتين، بما في ذلك تسليح الطاقة، تجعل الأوروبيين غاضبين وتجعلهم مصممين على عدم الانحناء وعدم جعلهم رهينة له". وقال مسؤولون ومشرعون أميركيون إن استعادة المزيد من التضاريس في الجنوب سيكون ضروريًا لمنح أوكرانيا موقفًا تفاوضيًا أفضل من أجل مفاوضات وقف إطلاق النار المحتملة في المستقبل مع روسيا. وقال براد شيرمان، وهو ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، "من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى ميناء على بحر آزوف، كما وهم بحاجة إلى ميناء على البحر الأسود، شرق شبه جزيرة القرم، ومن الواضح أن خيرسون مدينة كبيرة، وهم يريدون استعادة ذلك". واضاف: "التسوية النهائية ستكون على بعد ستة أو ثمانية أشهر من الآن. يسيطر بوتين على مساحة أكبر إلى حد ما مما كان عليه في شباط... ومن ثم نصل إلى وقف إطلاق النار. لكنني أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى استعادة المزيد من الأراضي قبل أن يحدث ذلك".