مجزرة في حضانة للاطفال في تايلاند.. قتل عائلته و31 شخصاً وانتحر

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وكانت وسائل إعلام تايلاندية قد أفادت في وقت سابق بأن منفذ الهجوم قتل زوجته وابنه ثم انتحر. قال متحدث باسم الشرطة التايلاندية، اليوم الخميس، إن 31 شخصا على الأقل قتلوا في إطلاق نار جماعي في مركز للرعاية النهارية للأطفال في أحد أقاليم شمال شرق البلاد، فيما ذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم على الحضانة قتل عائلته وانتحر.وكانت وسائل إعلام تايلاندية قد أفادت في وقت سابق بأن منفذ الهجوم قتل زوجته وابنه ثم انتحر.

وذكرت الشرطة في بيان أن من بين ضحايا إطلاق النار أطفالا وبالغين، مضيفة أن المسلح ضابط شرطة سابق، بحسب ما نقلت "رويترز".



وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغ لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم حصل في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفّذ الهجوم، وهو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عامًا، ما زال طليقًا.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون العامة الإقليمي، إنه تم تأكيد وفاة 23 طفلاً ومعلمان وضابط شرطة. فيما قال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء طلب من جميع الأجهزة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على الجاني.