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إقتصاد

بوتين: الإنتاج الصناعي في روسيا عاد إلى مستويات العام الماضي

Lebanon 24
06-10-2022 | 12:00
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الإنتاج الصناعي الروسي، بعد أربعة أشهر من التراجع، عاد إلى مستوى العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين اليوم الخميس، تناول القضايا الاقتصادية، ونشر على موقع الكرملين، حيث صرح بأن التضخم في روسيا انخفض إلى 13.5%، لكنه أشار إلى أن الصناعات التي تركز على التصدير إلى أوروبا لا تزال تعاني من الضغط، حيث يحتاج الانتقال إلى أسواق أخرى مزيدا من الوقت.
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كذلك لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى أن العقوبات ضد روسيا سيتم تعزيزها، وهو ما يحتاج إلى الرد عليها بمرونة في الاقتصاد، مؤكدا على أن الدول التي رفضت إمدادات النفط والغاز والمعادن الروسية مجبرة الآن على دفع مبالغ أكبر مقابل تلك الموارد.

وتابع بوتين بأن صناعة السيارات والتعدين تتعافى، كما أن هناك مؤشرات جيدة في قطاع الزراعة، وقطاع البناء، إلا أنه نوه إلى أن الطلب في روسيا لا يزال ضعيفا، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
 
 
(روسيا اليوم)

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