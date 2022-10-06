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إقتصاد

مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية: لم نلغِ أي قروض لمصر

Lebanon 24
06-10-2022 | 14:00
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قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم، إن الصندوق لم يلغ أي قروض لمصر، مؤكدا أن القاهرة أكثر الدول التزاما بسداد القروض.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، ردا على شائعات بإلغاء بعض القروض، وعلى مطالب بتوفيرها للداخل الكويتي، قال: على مدى 68 سنة لم يتم إلغاء أي قرض، ولنكون واقعيين فقد ألغيت بعض الفوائد وليس القروض، وكان لذلك حاجته في وقتها.
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وعاد للحديث عن مصر، قائلا: جمهورية مصر العربية من أكثر الدول التزاما بسداد القروض، ومصر سددت سنويا ما بين 30 إلى 40 مليون دينار كويتي، وهي نسبة كبيرة، مصر دولة ملتزمة بالسداد، ولا يوجد غير ذلك.

وذكر أنه بشكل عام فإن هذه القروض سيادية ولا يمكن إلغاؤها نهائيا إلا بقانون.
 
 
(روسيا اليوم)

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