هل خسر بوتين الحرب في أوكرانيا بالفعل؟

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وطرحت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية هذه الأسئلة على كل من الجنرال فرانسوا شوفانسييه، خبير الجغرافيا السياسية وعلوم المعلومات والاتصال، والجنرال أوليفييه كيمبف، الباحث ومدير الشركة الإستراتيجية "لافيجي"، لإعطاء فكرة عن مآلات هذه الحرب بعد أن حصلت قوات كييف على المعدات الحديثة التي تمنحها اليوم التفوق على القوات الروسية.



ما قبل الشتاء ذكرت "الجزيرة" أنّ القوات الروسية تعرّضت لعدة هزائم تكتيكية في الشرق كما في الجنوب الأوكراني منذ بداية أيلول الماضي، ووجدت نفسها تحت ضغط متزايد في الأراضي التي ضمتها لتوها، فيما يواصل الجيش الأوكراني تقدمه الدؤوب بعد شهر من إطلاق هجومه المضاد المزدوج، فهل سيبطئ هذه الوتيرة مع قدوم الشتاء وتقلص الخطوط اللوجستية الروسية أم سيواصل تقدمه لإحراز هزيمة عسكرية عالمية لروسيا؟وطرحت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية هذه الأسئلة على كل من الجنرال فرانسوا شوفانسييه، خبير الجغرافيا السياسية وعلوم المعلومات والاتصال، والجنرال أوليفييه كيمبف، الباحث ومدير الشركة الإستراتيجية "لافيجي"، لإعطاء فكرة عن مآلات هذه الحرب بعد أن حصلت قوات كييف على المعدات الحديثة التي تمنحها اليوم التفوق على القوات الروسية.

بعد استعراض الجنرالين لوضع القوات الروسية المتقهقر في الشرق والجنوب والتنبيه إلى معدات هذه القوات الأقل حداثة، قال شوفانسييه إن الهدف الأول لأوكرانيا قبل حلول الشتاء سيكون الحد من المقاومة في خيرسون وعبور نهر دنيبر للتقدم بالقرب من شبه جزيرة القرم، مع مواصلة اختراق الجبهة الروسية في الشمال، ولكنه نبه إلى أن الأوكرانيين يحتاجون إلى مزيد من السرعة في وقت يفترض فيه أن مقاومة الجيش الروسي قد انهارت، وإن كان ذلك لا يزال موضع شك.



ومن ناحيته، رأى كيمبف أن تهديد الطقس سيؤدي إلى إبطاء العمليات، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يستعيد الجيش الأوكراني كل الأراضي التي احتلها الروس منذ 24 شباط 2022 مع أنه يستطيع مواصلة التقدم في كل من خيرسون ودونباس، غير أن هذا الخبير يحذر في الوقت نفسه من الروس لأن لديهم العمق ولأنهم لم يستخدموا كل قواتهم.



وفي المقابل، لا يرى شوفانسييه كيف يمكن أن تستعيد روسيا مكاسبها، لأن التحدي بالنسبة لها اليوم، حسب رأيه، هو الصمود حتى الشتاء ووصول مجندين جدد ومعدات ووحدات جديدة، لاستئناف القتال في شباط 2023، في حين يعتقد كيمبف أن الروس، وإن لم يستعيدوا المبادرة، فإن لديهم احتياطات وصناعة أسلحة، وقد أطلقوا تعبئة جزئية يتهكم عليها كثيرون، وهو لا يستبعد أن تعود روسيا؛ لأن الجيش قادر في حرب طويلة على تحمل الصدمات واستعادة التفوق.



استدامة الدعم الغربي بعد استعراض الجنرالين لوضع القوات الروسية المتقهقر في الشرق والجنوب والتنبيه إلى معدات هذه القوات الأقل حداثة، قال شوفانسييه إن الهدف الأول لأوكرانيا قبل حلول الشتاء سيكون الحد من المقاومة في خيرسون وعبور نهر دنيبر للتقدم بالقرب من شبه جزيرة القرم، مع مواصلة اختراق الجبهة الروسية في الشمال، ولكنه نبه إلى أن الأوكرانيين يحتاجون إلى مزيد من السرعة في وقت يفترض فيه أن مقاومة الجيش الروسي قد انهارت، وإن كان ذلك لا يزال موضع شك.ومن ناحيته، رأى كيمبف أن تهديد الطقس سيؤدي إلى إبطاء العمليات، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يستعيد الجيش الأوكراني كل الأراضي التي احتلها الروس منذ 24 شباط 2022 مع أنه يستطيع مواصلة التقدم في كل من خيرسون ودونباس، غير أن هذا الخبير يحذر في الوقت نفسه من الروس لأن لديهم العمق ولأنهم لم يستخدموا كل قواتهم.وفي المقابل، لا يرى شوفانسييه كيف يمكن أن تستعيد روسيا مكاسبها، لأن التحدي بالنسبة لها اليوم، حسب رأيه، هو الصمود حتى الشتاء ووصول مجندين جدد ومعدات ووحدات جديدة، لاستئناف القتال في شباط 2023، في حين يعتقد كيمبف أن الروس، وإن لم يستعيدوا المبادرة، فإن لديهم احتياطات وصناعة أسلحة، وقد أطلقوا تعبئة جزئية يتهكم عليها كثيرون، وهو لا يستبعد أن تعود روسيا؛ لأن الجيش قادر في حرب طويلة على تحمل الصدمات واستعادة التفوق.