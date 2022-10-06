أردوغان يصدر مرسوماً بتعيين سفير جديد لدى إسرائيل

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وتأتي هذه الخطوة من الجانب التركي، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن يوم الأحد الماضي، مصادقة الحكومة على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان.وقال لابيد في تغريدة على موقع تويتر: "هذه هي خطوة هامة أخرى في إطار ترميم العلاقات مع تركيا. التقيت الرئيس أردوغان في نيويورك، الأسبوع الماضي، وأوعزنا بمواصلة ترقية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين".وكان اللقاء الذي عقده لابيد وأردوغان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول من نوعه بين الزعيمين، منذ سنة 2008.