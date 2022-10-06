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عربي-دولي

أردوغان يصدر مرسوماً بتعيين سفير جديد لدى إسرائيل

Lebanon 24
06-10-2022 | 07:00
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أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، مرسوماً بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيراً لتركيا في إسرائيل، بينما يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الخطوة من الجانب التركي، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن يوم الأحد الماضي، مصادقة الحكومة على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان.
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وقال لابيد في تغريدة على موقع تويتر: "هذه هي خطوة هامة أخرى في إطار ترميم العلاقات مع تركيا. التقيت الرئيس أردوغان في نيويورك، الأسبوع الماضي، وأوعزنا بمواصلة ترقية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين".

وكان اللقاء الذي عقده لابيد وأردوغان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول من نوعه بين الزعيمين، منذ سنة 2008.
وناقش لابيد وأردوغان، جملة من القضايا كمحاربة الإرهاب ، كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس التركي، على التعاون الاستخباراتي الذي ساعد على إحباط "محاولات إيرانية" لاستهداف إسرائيليين في اسطنبول.

وأثنى لابيد على التعاون مع تركيا في مختلف المجالات، قائلا إن العلاقات بين البلدين تشكل مفتاحا للاستقرار الإقليمي.
وفي آب الماضي، أعلن رئيس وزراء إلإسرائيلي إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين.
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