Advertisement

عربي-دولي

طائرات حربية من كوريا الشمالية تحلق قرب كوريا الجنوبية

Lebanon 24
06-10-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-997733-638006684252511992.jpg
Doc-P-997733-638006684252511992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أرسلت 12 طائرة حربية للتحليق بالقرب من حدودهما المشتركة، يوم الخميس، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إطلاق 30 طائرة عسكرية رداً على ذلك.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن 8 طائرات مقاتلة وأربع قاذفات كورية شمالية حلقت في تشكيل، وسط مخاوف من زيادة التوتر في المنطقة.
Advertisement

وقال الجيش الكوري الجنوبي، أنه يعتقد أن الطائرات الكورية الشمالية أجرت تدريبات على إطلاق النار "جو - أرض".

وأضاف أن كوريا الجنوبية ردت بإرسال 30 طائرة حربية، فيما كانت محادثات سابقة للتقارب بين البلدين قد أخفقت في الوصول إلى تسوية.

وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين تجاه مياهها الشرقية، وأجرت كوريا الجنوبية مناورات بحرية مع الولايات المتحدة واليابان قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية ردا على ذلك.

توضيح من بيونغيانغ

من جانبها، أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أن التجارب الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة، عبارة عن "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي، في وقت اعتبرت واشنطن هذه التجارب تهديدا للمجتمع الدولي، وتوعدت سيول باتخاذ إجراءات مضادة وصفتها بالقوية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إن هذه التجارب الصاروخية "هي الإجراء المناسب من جانب الجيش الشعبي الكوري ضد المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وأضافت أن هذه المناورات "تتسبب بتصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية"، وفق "فرانس برس".

وتنظر الدولة الشيوعية المنعزلة إلى مناورات الجنوبيين والأميركيين دوما على أنها "بمثابة تمهيد لغزو".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:21 | 2022-10-06
08:34 | 2022-10-06
11:00 | 2022-10-06
11:00 | 2022-10-06
10:30 | 2022-10-06
10:00 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website