27
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سوريا.. إنزال جوي أميركيّ في القامشلي
Lebanon 24
06-10-2022
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت القوات الأميركية، الخميس، عملية إنزال جوي في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، وفق ما أكد مراسلنا ووسائل إعلام رسمية سورية.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن المروحيات الأميركية نفذت إنزالاً في قرية ملوك بالريف الجنوبي للمدينة.
Advertisement
وتبعد القرية 17 كيلومتراً عن مدينة القامشلي، وتقع تحت سيطرة القوات الحكومية السورية.
وتمت العملية في حدود الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي واستمرت لمدة ساعتين، وقد أشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن 3 مروحيات شاركت في الإنزال.
ووفقاً لمصادر أمنية، فقد تم اعتقال شخص وإصابة آخر في العملية التي تأتي لملاحقة أفراد مطلوبين للقوات الأميركية.
وبحسب الأهالي، فقد تم اعتقال شخص يدعى "أبو حايل"، الذي قدم إلى المنطقة قبل 3 سنوات ولا يعرف عنه الكثير.
وذكرت مصادر اشتباكات اندلعت مع الجنود السوريين خلال عملية الإنزال، مما أدى إلى مقتل ضابط سوري.
ومن جانبه، أكد التلفزيون الرسمي السوري عملية الإنزال الجوي الأميركي، مشيرا إلى سقوط قتيل.
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها القوات الأميركية بعملية إنزال في هذه المنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-05
05/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
23:01 | 2022-10-05
05/10/2022 11:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
06:26 | 2022-10-06
06/10/2022 06:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:21 | 2022-10-06
إسرائيل تتحضّر لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان!
08:34 | 2022-10-06
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
11:00 | 2022-10-06
الكاظمي يدعو إلى "حلول واقعية" لأزمة العراق
11:00 | 2022-10-06
مرّة جديدة بايدن يُثير الجدل... الميكروفون فضحه فماذا قال؟
10:30 | 2022-10-06
بريطانيا قد تشهد "إضراباً كبيراً".. ما السبب؟
10:00 | 2022-10-06
هل خسر بوتين الحرب في أوكرانيا بالفعل؟
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
06/10/2022 18:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
06/10/2022 18:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
06/10/2022 18:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact