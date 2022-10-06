سوريا.. إنزال جوي أميركيّ في القامشلي

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وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن المروحيات الأميركية نفذت إنزالاً في قرية ملوك بالريف الجنوبي للمدينة.وتبعد القرية 17 كيلومتراً عن مدينة القامشلي، وتقع تحت سيطرة القوات الحكومية السورية.وتمت العملية في حدود الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي واستمرت لمدة ساعتين، وقد أشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن 3 مروحيات شاركت في الإنزال.ووفقاً لمصادر أمنية، فقد تم اعتقال شخص وإصابة آخر في العملية التي تأتي لملاحقة أفراد مطلوبين للقوات الأميركية.وبحسب الأهالي، فقد تم اعتقال شخص يدعى "أبو حايل"، الذي قدم إلى المنطقة قبل 3 سنوات ولا يعرف عنه الكثير.وذكرت مصادر اشتباكات اندلعت مع الجنود السوريين خلال عملية الإنزال، مما أدى إلى مقتل ضابط سوري.ومن جانبه، أكد التلفزيون الرسمي السوري عملية الإنزال الجوي الأميركي، مشيرا إلى سقوط قتيل.وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها القوات الأميركية بعملية إنزال في هذه المنطقة.