الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي موضع شك

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي في ضوء الهجمات التخريبية على "نورد ستريم" وموقف بروكسل أصبح موضع شك.

وقالت زاخاروفا اليوم الخميس للصحفيين: "من الواضح أن بروكسل لا تعتزم إعادة النظر في مسارها للتخلي عن التعاون في مجال الطاقة مع روسيا، الآن هذا سؤال كبير بشكل عام، نظرا إلى التخريب الذي تعرضت له أنابيب الغاز".

Advertisement

وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين الماضي 19 أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.

وأصدرت شركة "نورد ستريم إيه جي" بيانا، أكدت فيه أنها "ستستخدم كل مواردها من أجل تقييم الأضرار"؛ لافتة إلى أنه "من المستحيل حالياً، تحديد موعد استئناف عمل خط أنابيب الغاز".