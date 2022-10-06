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عربي-دولي

الكاظمي يدعو إلى "حلول واقعية" لأزمة العراق

Lebanon 24
06-10-2022 | 11:00
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دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى التوصل لحلول واقعية تنهي الأزمة السياسية في البلاد من خلال العودة إلى طاولة الحوار والنقاش.
وشدد الكاظمي، في تصريحات صحافية عقب مراسم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن، على ضرورة إنهاء حالة الإنسداد لأجل العراق والعراقيين، ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها، مطالباً بـ "وضع الخلافات جانباً والحديث بكل صدقٍ وأمانة لأن العراق بحاجة إلى حكومة وإلى موازنة، ومن غير المقبول غيابها كل هذه المدّة".
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وأكد أن" الأزمة اليوم هي أزمة ثقة، ولا تُستعاد أو تُرمم إلا بالحوار الصريح البنّاء وعلينا أن نتفاهم ونتعاون ونلتقي ونتحاور، نحن أبناء بلدٍ واحد، ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية الحفاظ عليه وعلى مقدراته، وتحمل المسؤولية الكاملة في هذه اللحظة التاريخية".
وقال الكاظمي: "نضع اليوم الحجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي- الأردني، لنكرّس مشروع التعاون والشراكة، والتفاعل الإيجابي مع محيطنا، خدمةً لبلدنا وشعبنا" .
وأضاف "هذا الجهد الاستثنائي يؤمّن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن  وهو انعكاس وترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون وعملنا سابقاً على الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر جدة قبل أشهر".
وأكد الكاظمي أنّ "هذه الحكومة، رغم الظروف السياسية الصعبة، والظروف الاقتصادية الأصعب، ورغم غياب الموازنة، مضت بثبات في رؤيتها، وتغلّبت على كثيرٍ من العراقيل، وهي مستمرة في ذلك دون كلل أو ملل".
 
 
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