ما مصير المنطقة العازلة حول زابوريجيا؟

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ومن المقرر وفق بيان للوكالة الدولية أن يزور غروسي هذا الأسبوع موسكو وكييف لمناقشة الوضع بأكبر محطة نووية بأوروبا، وإمكانية إنشاء منطقة عازلة لإبعادها عن الصراع خشية وقوع كارثة نووية.





ماهي المنطقة العازلة؟ وكيف تتم؟ ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، ذكر أمس الأربعاء، أن "الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى" لإنشاء منطقة حماية أمنية حول محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي أعلنت روسيا ضمها رسميا.ومن المقرر وفق بيان للوكالة الدولية أن يزور غروسي هذا الأسبوع موسكو وكييف لمناقشة الوضع بأكبر محطة نووية بأوروبا، وإمكانية إنشاء منطقة عازلة لإبعادها عن الصراع خشية وقوع كارثة نووية.





وتقع محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وحذر مسؤولون أوروبيون وأوكرانيون سابقاً من "كارثة لا يمكن تقديرها" إذا تضررت مفاعلات المحطة.



وتعرضت المحطة مراراً للقصف، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عنهـ فيما أدت هذه التطورات إلى مخاوف من وقوع كارثة نووية مشابهة لتلك التي شهدتها محطة تشيرنوبيل عام 1986.



وتجري الوكالة الدولية مشاورات بين الطرفين لعزل المحطة، وأرسلت في مطلع أيلول الماضي، فريقا من المفتشين والخبراء مازال بينهم خبيرين في الموقع.



والمنطقة العازلة عبارة عن مساحة من الأراضي داخل دولة أو إقليم معين يشهد نزاعات، تحددها الأمم المتحدة أو أطراف دولية بناء على معطيات الأحداث.

ويكون إنشاء أي منطقة عازلة لحماية المدنيين من الحروب والنزاعات وتتم تحت بند "حماية السلم والأمن الدولي"، وفق تعريف الأمم المتحدة. ووسط مطالبات أوكرانيا بضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا، ترفض روسيا ذلك لأنه قد "يعرض المنشأة للخطر"، وفقا لبيان سابق للخارجية الروسية.وتقع محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وحذر مسؤولون أوروبيون وأوكرانيون سابقاً من "كارثة لا يمكن تقديرها" إذا تضررت مفاعلات المحطة.وتعرضت المحطة مراراً للقصف، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عنهـ فيما أدت هذه التطورات إلى مخاوف من وقوع كارثة نووية مشابهة لتلك التي شهدتها محطة تشيرنوبيل عام 1986.وتجري الوكالة الدولية مشاورات بين الطرفين لعزل المحطة، وأرسلت في مطلع أيلول الماضي، فريقا من المفتشين والخبراء مازال بينهم خبيرين في الموقع.والمنطقة العازلة عبارة عن مساحة من الأراضي داخل دولة أو إقليم معين يشهد نزاعات، تحددها الأمم المتحدة أو أطراف دولية بناء على معطيات الأحداث.ويكون إنشاء أي منطقة عازلة لحماية المدنيين من الحروب والنزاعات وتتم تحت بند "حماية السلم والأمن الدولي"، وفق تعريف الأمم المتحدة.

ويندرج الإنشاء في الفصل السابع، بميثاق الأمم المتحدة.

ويتم استصدار قرار أممي بإنشائها بعد توصية من مجلس الأمن الدولي.

وبعد الموافقة تصبح منطقة عسكرية وتخضع للوصاية الأمنية الدولية.

ويحق بداخلها لأطراف دولية يتم تحديدها استعمال القوة القانونية والعسكرية والتدخل المسلح.







ماذا يقول الخبراء؟ وكان رئيس مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية بترو كوتين، اقترح نشر فريق من قوات حفظ السلام وخبراء من مختلف الوكالات الدولية، وإخراج القوات الروسية من المحطة النووية لمنع وقوع كارثة نووية.

الخبير الاستراتيجي مايكل كلارك، يقول إن هناك رغبة لدى الرئيس الروسي بالسيطرة على المحطة وتحويل كامل إنتاجها من الكهرباء إلى روسيا، وحرمان أوكرانيا من مصادر الطاقة.



ويضيف أنه "لكي يتم إقامة منطقة عازلة يستوجب إجراء مشاورات بين الأطراف المعنية واستصدار قرار من الأمم المتحدة ثم دخول قوات دولية أممية لمنع أي معارك حول المحطة، وهذا بالطبع يستوجب موافقة موسكو أولا حتى لا تستخدم "الفيتو" لعرقلة إقامة تلك المنطقة، متوقعا صعوبة حدوث ذلك في النهاية.



ويتابع: "محطة زابوريجيا موقعها ليس بعيد عن خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك الواقعة تحت سيطرة موسكو، وأي أعمال عدائية ضدها سيكون العالم حينها أمام كارثة نووية جديدة".



أما الخبير الروسي ميخايلو شوريغين، فيقول إن القوات الأوكرانية دأبت منذ بداية الحرب على قصف وإشعال الحرائق بمحيط زابوريجيا وتلك الهجمات المتكررة بدون رادع ستكون عواقبها كارثية.



ويضيف أن "المطالبة بنزع السلاح من محيط زابوريجيا أصبح بلا جدوى بعد ضم إقليمها بالكامل إلى روسيا عقب موافقة السكان وقرار بوتن الأخير بإخضاع المحطة للإدارة الروسية، فهي أصبحت أراض روسية خالصة لا نزاع عليها".



ويواصل شوريغين حديثه: "وبالتالي ففكرة إنشاء منطقة آمنة أصبحت والعدم سواء لأنها تحت الحماية الروسية وتقوم وكالات إنفاذ القانون الروسية ومتخصصون روس من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجي بتأمين المحطة فهي ليست بحاجة لحماية دولية طالما تحت سيطرة موسكو".



ويتابع: "المنطقة العازلة غالبا ما يكون الهدف المعلن منها هو حماية المدنيين، لكن تحمل في الخلفية محاولة لاستخدام القوة العسكرية القانونية من قبل أطراف دولية لتحقيق أهداف سياسية وأمنية على الأرض، وهذا أمر لن تقبل به موسكو".