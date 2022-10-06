Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على صربيا

Lebanon 24
06-10-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-997756-638006715758464086.jpg
Doc-P-997756-638006715758464086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض مع الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، الحزمة الأولى من العقوبات ضد صربيا، التي تتلقى النفط الروسي عبر كرواتيا.

وأضاف: "لقد أثبت الاتحاد الأوروبي مجددا أنه عبارة عن ناد للدول التي وقفت جيوشها قرب ستالينغراد، وأن الاتساق الوحيد في سياسته هو الانتقام من الشعوب الحرة. بمبادرة من كرواتيا، تم منع وصول النفط الروسي إلى صربيا عبر خط أنابيب الأدرياتيكي، في حين لا تزال بلغاريا تحصل على هذا النفط. يبررون ذلك بوجود مصفاة نفط روسية في بورغاس البلغارية ويتناسون وجود مصفاة روسية أيضا في بانشيفو الصربية. بسبب المبادرة الكرواتية ستضطر صربيا لشراء النفط بسعر أعلى من العراق".
Advertisement

ووفقا له، سيتعين على صربيا في المستقبل القريب التفكير في بناء خط أنابيب نفط بالشراكة مع دول أخرى، "لأنه حيثما يمكن لكرواتيا أن تضر بصربيا، فستفعل ذلك حتما".

وقال وزير داخلية صربيا: "في الاتحاد الأوروبي تتولى كرواتيا البذيئة تقرير مصيرنا، لذلك هذا الاتحاد هو مكان لإذلالنا ولمعاناتنا في المستقبل، لذلك من الأفضل أن لنا أن نكون دولة محايدة عسكريا وسياسيا بدلا من نيل عضوية هذا الاتحاد حيث تسود عقدة الكروات ورغبتهم في الانتقام".
 
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:21 | 2022-10-06
08:34 | 2022-10-06
13:30 | 2022-10-06
13:00 | 2022-10-06
12:30 | 2022-10-06
12:00 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website