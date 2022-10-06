إسرائيل تتحضّر لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان!

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان.يأتي ذلك بعدما رفضت إسرائيل التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة.كما يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني السياسي المصغّر "الكابينت" اليوم لبحث حل مقترح لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.