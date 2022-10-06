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إقتصاد

الحكومة الألمانية تتوقع ركودا اقتصاديا في عام 2023

Lebanon 24
06-10-2022 | 12:30
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قال مصدر لوكالة رويترز نقلا عن أرقام أولية، الخميس، إن الحكومة الألمانية تتوقع أن ينزلق اقتصاد البلاد إلى الركود العام المقبل.

وبحسب المصدر، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا من المتوقع أن ينكمش بنحو 0.4 بالمئة في العام المقبل، بسبب أزمة الطاقة واختناقات سلاسل الإمداد.
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وخفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو في العام الجاري إلى 1.4 بالمئة، من توقعات أبريل البالغة 2.2 بالمئة. وكانت توقعت في السابق نمو ا بنسبة 2.5 بالمئة في العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد، لوكالة رويترز، إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، سيكشف النقاب عن الأرقام الأسبوع المقبل.
 
 
(سكاي نيوز)

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