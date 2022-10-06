Advertisement

عربي-دولي

عقوبات "الضم".. كيف تؤثر "الحزم الثمانية" على روسيا؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-997797-638006790845735773.png
Doc-P-997797-638006790845735773.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "سكاي نيوز عربية": أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، تشمل وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، وفرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو.
Advertisement

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 شباط الماضي، أمطر الغرب روسيا بوابل من العقوبات شملت سياسيين وعلى رأسهم بوتن نفسه وكافة أركان نظامه، كما فصلت العقوبات موسكو بشكل كبير عن الاقتصاد العالمي، ورغم وجود توقعات بانهيار كبير للاقتصاد الروسي إلا أنه ظل صامدا، ما أرجعه محللون لـ"استعدادات روسية ضخمة منذ 2014".

تتضمن الحزمة الثامنة:

• فرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو.

• حظر على صادرات الفحم والمكونات الإلكترونية للأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات التقنية للطيران والمواد الكيميائية إلى روسيا .

• كما تحظر الحزمة الجديدة على مواطني الاتحاد تولي مناصب في الهيئات الإدارية للشركات المملوكة للدولة في روسيا.

• فرض حظر أوروبي على امتلاك الروس عملات رقمية (مشفرة).

• عقوبات على الأشخاص الذين سيساعدون في الالتفاف على العقوبات المفروضة ضد روسيا.
 
ثمان حزم من العقوبات ضد روسيا

• 23 شباط.. الحزمة الأولى: تقييد وصول روسيا إلى السوق المالية الأوروبية، ومنع الشركات الأوروبية من أي تعاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وعقوبات ضد 351 برلمانيا و27 فردا وكيانا قانونيا.

• 25 شباط.. الحزمة الثانية: شملت ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات، وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس.
• 28 شباط.. الحزمة الثالثة: تشمل أيضا إجراءات ضد البنوك والصناعة الروسية، وتجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

• 15 آذار.. الحزمة الرابعة: تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، ومنع استيراد السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.

• 8 نيسان.. الحزمة الخامسة: توسيع العقوبات على 4 مصارف روسية، وحظر استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من آب 2022، ومنع دخول السفن الروسية للموانئ الأوروبية.

• 3 حزيران.. الحزمة السادسة: تشمل مهلة 6 أشهر لحظر توريد النفط الخام (كانون الأول) و8 أشهر لاستيراد المنتجات البترولية (شباط)، وفصل "سبيربنك" وبنكين روسيين آخرين وبنك بيلاروسي عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.
 
• 21 تموز.. الحزمة السابعة: شملت حظر استيراد الذهب الروسي، وزيادة الرقابة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وزيادة السيطرة على تجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
• 6 تشرين الأول.. الحزمة الثامنة: شملت وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي وفرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو.
 
السر في صادرات الطاقة

قال المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، إن الغرب تأخر كثيرا في فرض عقوبات بقطاع الطاقة وهو ما تسبب في تماسك الاقتصاد الروسي، أوروبا تحركت بوتيرة بطيئة مما كان له بالغ الأثر في توسيع الفجوة بين صادرات روسيا ووارداتها لنحو 3 مرات حيث بلغت 100 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022.

وأضاف آدموند، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن خزائن روسيا تضخمت جراء ارتفاع أسعار الطاقة وقدرتها على تصدير الغاز والنفط وأيضا الحبوب والمحاصيل إلى الدول الحليفة وحتى الدول الأوروبية.
 
وأشار إلى أنه كما فعلت روسيا في 2008 و2014 تفعل الان، فالعقوبات دائما ما تكون لها ثغرات، حيث إن التأثير لم يكن فادحا آنذاك وهو ما حدث حاليا جراء موارد الطاقة الضخمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:21 | 2022-10-06
08:34 | 2022-10-06
16:00 | 2022-10-06
15:30 | 2022-10-06
15:00 | 2022-10-06
14:47 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website