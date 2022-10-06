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عربي-دولي
بيلاروس تحذر من نشر قوات للناتو على حدودها
Lebanon 24
06-10-2022
|
13:30
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حذر وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، من أن قوات الناتو في الدول المجاورة لبلاده قد تتحول لقوة تواجه الجيشين الروسي والبيلاروسي.
ونقلت الخدمة الصحفية عن الوزير قوله: "اليوم نقدر بشكل لا لبس فيه أن تشكيلات الناتو المنتشرة في الدول المجاورة يمكن أن تصبح أساسا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس، باعتبارها أقرب حليف لروسيا".
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وفي وقت سابق، أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية نيكولاي كورشونوف، أن ممارسات حلف الناتو تزيد من خطر اندلاع مواجهة في منطقة القطب الشمالي، وقد تؤدي إلى صدام عسكري.
وأشار إلى أن روسيا تشعر بالقلق بسبب الزيادة الكبيرة في نشاط الناتو بمنطقة القطب الشمالي، بما في ذلك الدول غير الإقليمية من أعضاء الحلف، مثل بريطانيا.
(روسيا اليوم)
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