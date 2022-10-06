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بايدن يعلق على احتمال لقائه بوتين خلال قمة العشرين في إندونيسيا

Lebanon 24
06-10-2022 | 14:30
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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح يوم الخميس، عن احتمال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال بايدن ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين إن هذا الأمر تحت الدراسة ولم يتضح بعد.
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وصرحت السفيرة الروسية في إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا الشهر الماضي، بأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا ما زالت قائمة وفق المخطط.

وقالت ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي بوتين سيحضر قمة المجموعة: "مشاركة الرئيس الروسي في القمة مخطط لها وتبقى وفق المخطط".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، بأن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني المقبل، يعتمد على عدة عوامل يلزم أخذها في الاعتبار.
 
(روسيا اليوم) 
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