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عربي-دولي

بايدن بعد قرار "أوبك +": أنا محبط جدا

Lebanon 24
06-10-2022 | 16:30
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علق الرئيس الأميركي جو بايدن على قرار مجموعة "أوبك +" خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني، وقال إنه "محبط جدا".
 
وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس الخيارات البديلة الآن بعد قرار "أوبك+" الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط من جديد، وأن هناك الكثير من البدائل.
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وعن زيارته إلى السعودية، قال إن الهدف منها لم يكن متعلقا بالنفط في الأساس.

وحول ما إذا كان "نادما" على هذه الزيارة، قال: "لا"، مشيرا إلى أنها لم تكن بالأساس للنفط وأنها كانت حول الشرق الأوسط وإسرائيل.
 
(روسيا اليوم) 

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