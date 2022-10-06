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عربي-دولي

النمسا وهنغاريا تعتزمان مساعدة صربيا لكبح عبور المهاجرين

Lebanon 24
06-10-2022 | 15:30
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قال وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو، إن بلاده والنمسا تعتزمان مساعدة صربيا في الحد من عبور المهاجرين حدودها الجنوبية.

وتحدث زيجارتو عما وصفه بـ "انفجار" في عدد الأشخاص الذين يدخلون الدول الأوروبية دون تصريحات في الأشهر الأخيرة.
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وعقب اجتماع ضم وفودا من الدول الثلاث في بلغراد، قال وزير الخارجية الهنغاري إن بلاده والنمسا ستزودان صربيا بالمعدات والأفراد لتأمين حدودها مع مقدونيا الشمالية بشكل أفضل.

ونقلت وسائل الإعلام الصربية عن زيجارتو، أن "من مصلحتنا المشتركة تحريك خط الدفاع باتجاه الجنوب ولهذا السبب وافقنا على توحيد الجهود".

وأضاف: "حدث انفجار في عدد المهاجرين، ويمكن مقارنته بالفعل بعام 2015"، عندما دخل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا.

وجاء اجتماع اليوم بعد لقاء بين زعماء النمسا وهنغاريا وصربيا في وقت سابق من الأسبوع بشأن تطوير استراتيجية مشتركة للحد من الهجرة.
 
(روسيا اليوم) 
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