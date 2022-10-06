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عربي-دولي

رئيسة لجنة الانتخابات الروسية: إلحاقي بالعقوبات خطوة تافهة

Lebanon 24
06-10-2022 | 16:59
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اعتبرت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن إدراجها على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي خطوة تافهة، اتخذها ساسة تافهون.
 
وقالت بامفيلوفا: "بالنسبة لي، هذا الشيء ليس له أي معنى على الإطلاق، لأنه موضوع غير مهم على الإطلاق من سياسيين غير مهمين".
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وشملت قائمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لجنة الانتخابات المركزية في روسيا ورئيستها إيلا بامفيلوفا.
 
(روسيا اليوم) 
 
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