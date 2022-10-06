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عربي-دولي

مسؤول في البنتاغون يكشف نتائج "عملية القامشلي"

Lebanon 24
06-10-2022 | 14:47
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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ "سكاي نيوز عربية" إن العملية العسكرية الخاصة التي نُفذت في الساعات الماضية داخل منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا استهدفت قياديًّا بارزًا في تنظيم داعش الإرهابي كان "يخطط ومجموعته لتنفيذ هجمات ارهابية ضد مصالح أميركية".
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وكشف ان العملية التي نُفذت اسفرت عن اعتقال عدد من الإرهابيين".

وقال التلفزيون السوري الرسمي في قناته على تيليغرام في ساعة مبكرة الخميس، إن قوات خاصة أميركية نفذت عملية نادرة على قرية ملوك سراي في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.
 
ونقلت رويترز عن المصدر السوري إن شخصا قتل وألقي القبض على آخرين دون أن يذكر تفاصيل عن هوياتهم.
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