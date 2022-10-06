الغرب يحوّل تايوان لمستودع أسلحة تحسباً لغزو صيني



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين حاليين وسابقين، أن المناورات أظهرت أن الصين ستحاصر الجزيرة على الأرجح كمقدمة لأي محاولة غزو، وسيتعين على تايوان الصمود من تلقاء نفسها حتى تتدخل الولايات المتحدة أو دول أخرى، إذا قررت القيام بذلك.

Advertisement ووفق الصحيفة فإن "الجهود المبذولة لتحويل تايوان إلى مستودع أسلحة تواجه تحديات". بعد التدريبات البحرية والجوية، التي أجراها الجيش الصيني حول تايوان في أغسطس الماضي، وشملت إطلاق صواريخ بالستية، كثف المسؤولون الأميركيون جهودهم لتجهيز مخزون ضخم من الأسلحة في الجزيرة.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين حاليين وسابقين، أن المناورات أظهرت أن الصين ستحاصر الجزيرة على الأرجح كمقدمة لأي محاولة غزو، وسيتعين على تايوان الصمود من تلقاء نفسها حتى تتدخل الولايات المتحدة أو دول أخرى، إذا قررت القيام بذلك.ووفق الصحيفة فإن "الجهود المبذولة لتحويل تايوان إلى مستودع أسلحة تواجه تحديات".

وأعطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأولوية لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مما يقلل من مخزونات تلك الدول، ويتردد صانعو الأسلحة في فتح خطوط إنتاج جديدة دون تدفق مستمر من الطلبات طويلة الأجل».

ويحدّد المسؤولون الأميركيون كمية وأنواع الأسلحة المبيعة لتايوان، وقالوا لنظرائهم التايوانيين وصناع الأسلحة الأميركيين إنهم يرفضون طلبات الحصول على بعض الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات لمصلحة عدد أكبر من الأسلحة الأصغر والأكثر قدرة على الحركة كالصواريخ.

ومع تفاقم حدة الخطاب الحاد والخطير منذ زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للجزيرة في أغسطس، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، في 2 سبتمبر، أنها وافقت على حزمة الأسلحة السادسة لتايوان- وهي صفقة بيع بقيمة 1.1 مليار دولار تشمل 60 صاروخاً مضاداً للسفن من طراز «هاربون» و85 مليون دولار لصواريخ جو - جو قصيرة المدى من طراز "سايدويندر".

وأوضحت الصحيفة أن القدر الأكبر من الصفقة، رغم ذلك، هو حزمة دعم لوجستي بقيمة 655 مليون دولار لبرنامج رادار الاستطلاع التايواني، الذي يوفر تحذيرات الدفاع الجوي.

وتقول الصحيفة" "لن تكون الولايات المتحدة قادرة على إعادة إمداد تايوان بنفس السهولة التي تتمتع بها أوكرانيا بسبب عدم وجود طرق أرضية (برية) من الدول المجاورة".

ويقول المسؤولون إن "الهدف الآن هو ضمان امتلاك تايوان أسلحة كافية للدفاع عن نفسها حتى وصول المساعدة".