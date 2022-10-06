26
o
بيروت
26
o
طرابلس
2
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
2
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رهان بوتين محفوف بالمخاطر
Lebanon 24
06-10-2022
|
17:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "فوراين أفيرز": من الواضح أن التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن تكون جزئية بأي شكل، رغم التطمينات التي قدّمها بوتين ووزير الدفاع الروسي حول استدعاء 300 ألف شخص فقط، أبرزهم جنود احتياط كانوا قد خدموا في الجيش وفي مناطق الصراع، بدأ الروس يلاحظون أن التجنيد الإجباري يطول الرجال من جميع الأعمار ومن مختلف مناطق البلد، لقد أصبحت التعبئة شبه عامة.
Advertisement
حتى أشرس مناصري بوتين ونظامه يدركون أن الكرملين يسعى إلى استدعاء عدد أكبر بكثير (أكثر من مليون رجل على الأرجح)، مع أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنكر هذه المعلومة، إذ يسمح هذا الرقم بمضاعفة حجم الجيش الراهن، مما يعني أن يصل عدد العناصر بالزيّ العسكري إلى مليونَي شخص (على غرار الأدوية، أصبح اقتناء الزي العسكري صعباً، لذا يضطر المجندون لشراء زيّهم وتأمين الإسعافات الأولية بأنفسهم). يتوقف كل شيء طبعاً على القوة الإدارية التي تتمتع بها السلطات المسؤولة عن إدارة مكاتب التجنيد المحلية، فهي تستهدف في مناطق كثيرة جميع الرجال، بغض النظر عن عمرهم أو رتبتهم العسكرية أو خبرتهم.
قد يعجز معظم الروس عن تجنّب هذه الحملة الواسعة، لا سيما بعدما أغلقت أوروبا أبوابها في وجههم ولم يبقَ أمامهم إلا محاولة الهرب إلى بلدان لا تفرض عليهم أي قيود لنيل التأشيرة، لكن ينعكس هذا الوضع سلباً على بوتين أيضاً، فهو جازف بكل ما لديه في هذه الحرب، فهو يعجز عن الفوز، لكنه لا يستطيع تحمّل كلفة الخسارة في الوقت نفسه، لذا يتكل على عناصر يسهل التضحية بهم، لكن بوتين نَسِي على ما يبدو أن مصدر الخطر الحقيقي على نظامه لا يتعلق بالمعارضة السياسية التي تعرّض معظم أعضائها للاعتقال أو أُجبِروا على السكوت بطرق أخرى، ولا بممثلي المجتمع المدني بعد إغلاق منظماتهم وقمع أصواتهم، بل بالشعب الروسي العادي الذي شكّل لفترة طويلة أساس حُكْمه. كان من الممكن الاستفادة من موافقة الروس على العملية الخاصة التي أطلقتها الحكومة، أو ضمان عدم معارضتهم لها على الأقل، طالما يحافظون على الاستقرار الاقتصادي ولا يتورطون في الصراع مباشرةً، لكن تغيّر الوضع الآن، وتبرز مؤشرات على ضعف قاعدة الدعم التي كان بوتين يتكل عليها.
ويكشف استطلاع أجراه "مركز ليفادا" المستقل في نهاية شهر Hdg,g، بعد إعلان التعبئة، أن نسبة تأييد بوتين تراجعت بست نقاط، من 83 إلى 77 في المئة، حتى أن مستوى الثقة به انخفضت بأربع نقاط، من 44 إلى 40 في المئة، وقد تبدو هذه التحولات بسيطة، لكن بقيت أرقام بوتين شبه ثابتة منذ شهر kdshk الماضي، ولكن بدأ هذا الثبات يتزعزع الآن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
Lebanon 24
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
10:26 | 2022-10-06
06/10/2022 10:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-10-06
06/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
06:26 | 2022-10-06
06/10/2022 06:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2022-10-07
القصة الكاملة لانقلاب بوركينا فاسو.. و"متلازمة الرجل القوي" في إفريقيا
02:00 | 2022-10-07
أميركا وكوريا الجنوبية تطلقان مناورات بمشاركة حاملة طائرات
01:30 | 2022-10-07
رئيسة الوزراء الفرنسية تزور الجزائر الأحد
01:00 | 2022-10-07
بمشاركة حاملة طائرات "رونالد ريغان".. أميركا وكوريا الجنوبية تطلقان مناورات بحرية
00:58 | 2022-10-07
4 سيناريوهات مرعبة... هذا ما حذر منه احد خبراء الأسلحة الذرية
00:30 | 2022-10-07
أردوغان: اللقاء مع الأسد غير وارد حاليا.. ولكن
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
07/10/2022 09:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
07/10/2022 09:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
07/10/2022 09:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact