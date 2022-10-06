ماكرون: أوروبا سترسل المزيد من العتاد العسكري إلى أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الدول الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا المزيد من العتاد العسكري لمواجهة روسيا، بما يشمل المزيد من مدافع هاوتزر الفرنسية من طراز قيصر".

وقال ماكرون: "ندرس بالفعل عدة طلبات، مع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك طلبات الحصول على مدافع قيصر جديدة".

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