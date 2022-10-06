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ماكرون: أوروبا سترسل المزيد من العتاد العسكري إلى أوكرانيا

Lebanon 24
06-10-2022 | 17:34
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الدول الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا المزيد من العتاد العسكري لمواجهة روسيا، بما يشمل المزيد من مدافع هاوتزر الفرنسية من طراز قيصر".
وقال ماكرون: "ندرس بالفعل عدة طلبات، مع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك طلبات الحصول على مدافع قيصر جديدة".
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