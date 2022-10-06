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Lebanon 24
06-10-2022 | 18:08
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تخوَّف خبراء نفطيون من إقحام الطاقة في الشرق الأوسط، في الحرب غير المعلنة بين الغرب وروسيا على خلفية قرار أوبيك الأخير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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