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عربي-دولي
تخوّف
Lebanon 24
06-10-2022
|
18:08
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تخوَّف خبراء نفطيون من إقحام الطاقة في الشرق الأوسط، في الحرب غير المعلنة بين الغرب وروسيا على خلفية قرار أوبيك الأخير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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