بايدن يحذر من خطر حرب "نهاية العالم": بوتين لا يمزح!

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء أمس الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

وجاء تصريحات بايدن خلال تجمع أمام أنصاره الديمقراطيين في مدينة نيويورك.

وقال بايدن: "بوتين لا يمزح باحتمال استخدام السلاح النووي التكتيكي".

وأضاف: "ما نعيشه هو الأخطر منذ أزمة صواريخ كوبا والوضع اشبه بأرمغدون".

وتابع: "لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية".

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من تصريح آخر لبايدن قال فيه إنه لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة العشرين في إندونيسيا.

كما أن البيت الأبيض قال في وقت سابق إنه لا توجد مؤشرات حاليا على توجه روسيا لاستخدام السلاح النووي، وسط حربها المستعرة مع أوكرانيا.

(سكاي نيوز)