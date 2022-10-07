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عربي-دولي

أردوغان: اللقاء مع الأسد غير وارد حاليا.. ولكن

Lebanon 24
07-10-2022 | 00:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ليس من الوارد حاليا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.

 

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "لقائي مع الأسد في الوقت الحالي غير وارد ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل".

 

وأضاف "من الممكن أن ألتقي الأسد في الوقت المناسب حسب الظروف في المستقبل".

 

وفي منتصف شهر أيلول الماضي، صرح الرئيس التركي بأنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك، وفق ما ذكرته صحيفة "حريت" التركية.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم
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