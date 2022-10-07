بمشاركة حاملة طائرات "رونالد ريغان".. أميركا وكوريا الجنوبية تطلقان مناورات بحرية

بدأت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مناورات بحرية تشارك فيها حاملة طائرات "رونالد ريغان"، وسط تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية التي أطلقت 6 صواريخ في الأيام الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات البحرية تجرى في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد الجمعة والسبت، وفق "رويترز".

وتأتي التدريبات بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر الخميس، ثم حلقت في وقت لاحق طائرات حربية للشماليين بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "سنواصل تعزيز قدراتنا العملياتية واستعدادنا للرد على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية من خلال تدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان ومجموعتها القتالية".

وشاركت المجموعة القتالية الأميركية بالفعل في مناورات دفاع صاروخي ثلاثية مع سفن حربية من اليابان وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، في أعقاب اختبار الثلاثاء أطلقت خلاله كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق جزء من اليابان.

(سكاي نيوز)