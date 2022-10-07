رئيسة الوزراء الفرنسية تزور الجزائر الأحد

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يرافق رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن وفد كبير مؤلف من 16 وزيرا خلال زيارتها للجزائر، يومي الأحد والاثنين، لتكريس "الشراكة" التي أرساها الرئيسان الفرنسي والجزائري نهاية أغسطس، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية.وأوضحت الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه يُنتظر أن تلتقي بورن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بهذه المناسبة، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.عند وصولها الأحد إلى الجزائر، ستضع رئيسة الحكومة الفرنسية إكليل زهر في مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل التوجه إلى مقبرة سانت أوجين في الجزائر العاصمة حيث يرقد العديد من الفرنسيين المولودين في الجزائر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.