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عربي-دولي

بعد جدل سابق.. تراس تؤكد أنّ ماكرون "صديق" للمملكة المتحدة

Lebanon 24
07-10-2022 | 03:00
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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقٌ" للمملكة المتحدة، وذلك بعد طرح هذه المسألة في الصيف.
وقالت تراس للصحافيين في براغ حيث تُعقد القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية، "إنه صديق".
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وأضافت "أعمل عن كثب مع الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية. نتحدث عن كيفية عمل المملكة المتحدة وفرنسا معاً بشكل أوثق لبناء مزيد من محطات الطاقة النووية والتأكد من أنّ كلا البلدين يتمتعان بأمن الطاقة في المستقبل".

وتابعت تراس "نحن الاثنان واضحان جداً لجهة أنّ العدو هو فلاديمير بوتين الذي، بحربه المروّعة على أوكرانيا، هدّد الحرية والديموقراطية في أوروبا ورفع أسعار الطاقة التي يجب أن نواجهها جميعاً".

وبعد لقائهما الخميس، اتفقت تراس وماكرون على "تعميق التعاون على صعيد الهجرة غير القانونية ضمن حدود القانون الدولي، والتصدي للمجموعات الإجرامية التي تمارس الاتجار بالبشر في أنحاء أوروبا، الأمر الذي ينتهي برحلات خطيرة عبر المانش"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء البريطانية.

وأثارت المحافِظة ليز تراس في نهاية آب - عندما كانت وزيرة للخارجية ومرشّحة لرئاسة الحكومة - جدلاً عندما رفضت القول ما إذا كان ماكرون "صديقاً" أو "عدواً". وقالت حينها "الحُكم في هذه القضية ما زال قيد التداول".

وردّ الرئيس الفرنسي مؤكداً أنّ المملكة المتحدة "دولة صديقة وقوية وحليفة، بغضّ النظر عمّن يحكمها".

منذ ذلك الحين، حاولت لندن تهدئة الأمور، في وقت يتعارض فيه البلدان حول العديد من الأمور، خصوصاً إدارة ملفّات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مثل صيد الأسماك أو أيرلندا الشمالية.
والتقى ماكرون وتراس خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف أيلول.

والثلاثاء، أكد وزير الخارجية البريطانية جايمس كليفيرلي أن "ليس هناك من شكّ" في أن المملكة المتحدة ستعمل "بشكل رائع" مع فرنسا، رغم الخلافات المتكرّرة بين البلدين.

وفي السياق، أكد بيان فرنسي بريطاني على "تعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية لمواجهة نقص الغاز الروسي"، مشيرا الى أن "ماكرون وتراس أكدا على عودة التعاون بين البلدين إلى مستوياته السابقة".
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