نجل الرئيس الأميركي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضريبية

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جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة كافية لاتهام هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء سلاح، وفقا لقناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، شريك بي بي سي في الولايات المتحدة.ويخضع هانتر لتحقيقات فيدرالية منذ عام 2018.وأصبح قرار توجيه اتهامات جنائية الآن من سلطة المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير.وقال محامي هانتر إنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين المسؤولين الفيدراليين، ونفى مرارا أي مخالفة للقانون.