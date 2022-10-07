بعثة أوروبية إلى أرمينيا للمساعدة بترسيم الحدود مع أذربيجان

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عزمه إرسال "مهمة مدنية" إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان "لبناء الثقة" بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود.جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأطراف المعنية عقب اجتماع رباعي في براغ، ضم كلا من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.وجاء في البيان، الذي نُشر إثر مناقشات بين باشينيان وعلييف وماكرون وميشال أن "البعثة ستبدأ في أكتوبر لمدة شهرين حدًّا أقصى.. الهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان المكلفة ترسيم الحدود"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.