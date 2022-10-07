Advertisement

عربي-دولي

بعثة أوروبية إلى أرمينيا للمساعدة بترسيم الحدود مع أذربيجان

Lebanon 24
07-10-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-997965-638007314734844807.jpg
Doc-P-997965-638007314734844807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عزمه إرسال "مهمة مدنية" إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان "لبناء الثقة" بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأطراف المعنية عقب اجتماع رباعي في براغ، ضم كلا من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
Advertisement

وجاء في البيان، الذي نُشر إثر مناقشات بين باشينيان وعلييف وماكرون وميشال أن "البعثة ستبدأ في أكتوبر لمدة شهرين حدًّا أقصى.. الهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان المكلفة ترسيم الحدود"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
واضاف البيان المشترك "وافقت أرمينيا على تسهيل إنشاء (هذه) البعثة.. ووافقت أذربيجان على التعاون مع هذه البعثة".

 والتقى القادة الأربعة مدى ساعات عدة في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وشدد الإعلان المشترك على أن "أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما ميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 والذي بموجبه تعترفان بشكل متبادل بوحدة أراضيهما وسيادتهما"، وفقا لفرانس برس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-10-07
06:00 | 2022-10-07
05:30 | 2022-10-07
05:00 | 2022-10-07
04:00 | 2022-10-07
03:30 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website