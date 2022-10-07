بعد رحلته إلى جدة طلباً للنفط.. السعودية اختارت بوتين لا بايدن

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أذهلت السرعة التي تتمكن في خلالها القوات الأوكرانية من استعادة الأراضي من روسيا مصادر المخابرات الغربية والخبراء العسكريين.وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "اكتسبت قوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناطق واسعة في الجنوب والشرق، وحررت عشرات المناطق من الاحتلال الروسي. ودفعت التطورات الأخيرة كبار المحللين إلى التفكير في ما بدا حتى وقت قريب أنه لا يمكن تصوره، ورسم طريق لتحقيق النصر. يعتقد بن هودجز، القائد السابق للقوات الأميركية في أوروبا، أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستيلاء أولاً على خيرسون في الجنوب، ثم هجوم سريع عبر دونباس باتجاه مدينة ماريوبول الاستراتيجية. إذا نجح الأمر، فمن المتوقع أن تصل القوات الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم وتخوض حملة خاطفة باستخدام صواريخ "هيمارس" ما سيجبر الروس على التراجع بسرعة إلى أراضيهم. إن رمزية الأحداث التي تتكشف بهذه الطريقة لا لبس فيها. أعلن زيليسنكي مرة أخرى في آب: "بدأت هذه الحرب مع شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي مع شبه جزيرة القرم - بتحريرها"."وتابعت الصحيفة، "على خلفية أحد أكثر الانتصارات غير المتوقعة في زمن الحرب الحديثة، اجتمعت منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط بقلق في فيينا يوم الأربعاء في محاولة يائسة لدعم أسعار النفط العالمية المتدهورة. هناك العديد من العوامل التي تثقل كاهل أسواق النفط - ارتفاعات أسعار الفائدة، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي، وقوة الدولار - لكن احتمالية حدوث هزيمة مذهلة لجيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للنفط الخام، هو شيء آخر يجب على أوبك أيضًا أن تحاول دراسته. لا جدال في أن الحرب، ونتائجها النهائية، يمكن أن يكون لها تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي بعد الاضطرابات التي شهدتها في أعقاب الغزو الروسي في شباط. فقد تسبب أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في إطلاق العنان للفوضى في أسواق الطاقة العالمية. فارتفع خام برنت، بعد أن تم تداوله بين 90 و95 دولارًا للبرميل في الأسابيع التي سبقت عدوان بوتين غير المبرر، إلى 140 دولارًا بحلول الأسبوع الأول من آذار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وأدى هذا الارتفاع المفاجئ في زيادة التوقعات التي تشير إلى أن الارتفاع سيستمر وقد يبلغ 200 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. في الوقت نفسه تقريبًا، وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي".وأضافت الصحيفة، "ارتفعت فواتير الطاقة وأسعار الوقود بشدة، مما أدى إلى التضخم. وقد ما أدى بدوره إلى سلسلة من عمليات الإنقاذ التي تقودها الدولة في كل أنحاء أوروبا، تليها سلسلة سريعة من الزيادات القاسية في أسعار الفائدة التي ربما دفعت العالم إلى حافة أزمة مالية أخرى. في غضون ذلك، كان على الحكومات إعادة التفكير بشكل كامل في استراتيجية الطاقة وأمنها. لقد تمزق نظام الطاقة القديم تمامًا وبدأ نظام جديد بالظهور سريعًا وتحاول فيه أوروبا فصل نفسها بسرعة عن الواردات الروسية، بينما تسعى روسيا للعثور على شركاء جدد في العالم النامي في محاولة لتجاوز العقوبات الغربية المرهقة بشكل متزايد. وسط كل هذا، تجد المملكة العربية السعودية العملاقة في مجال الطاقة بعد تجديد أهميتها الاستراتيجية، جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة، نفسها أمام نوع من الاكتفاء الذاتي من الطاقة الذي لا يمكن للقادة الأوروبيين إلا أن يحلموا به. ما يعنيه ذلك بالنسبة لأوبك لم يتحدد بعد، لكن اجتماع الأربعاء في فيينا كان مصمما لإعادة تأكيد هيمنة الكارتل".وبحسب الصحيفة، "مع تراجع أسعار النفط تقريبًا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، تضغط روسيا بشدة على مجموعة أوبك + الأوسع المكونة من 23 دولة لخفض الإنتاج في محاولة لحماية الأسعار ودعم الاقتصاد الروسي معاً. الكتلة تسيطر على ما يقرب من نصف إمدادات العالم. إنها حيلة يائسة من الكرملين، لكنها تكشف عن تدهور العلاقات الأميركية السعودية، فضلاً عن التعزيز المستمر لعلاقات المملكة مع موسكو، على الرغم من أفعالها في أوكرانيا. إن اتفاقا لخفض مليوني برميل في اليوم - وهو الأكبر لأوبك منذ التخفيضات الكبيرة المتفق عليها في بداية جائحة كوفيد -19 - هو أمر مهين للغاية للرئيس الأميركي جو بايدن بعد رحلته إلى جدة في وقت سابق من هذا العام للضغط شخصيًا على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقيام العكس وتأمين كميات أكبر من النفط. لقد تفاخر بايدن بأن قراره بالإفراج عن النفط من مخزون الطوارئ في أميركا قد أجبر أسعار الضخ على الانخفاض، وهو في أمس الحاجة إلى أن تبقى الأسعار على ما هي عليه قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني. ويتساءل الخبراء عن مدى تأثير ذلك، لا سيما إذا استجاب البيت الأبيض بإجراءات مضادة سريعة، لكنه يضع السعودية ودولا أوبك الأخرى بشكل مباشر في مواجهة التحالف الغربي".وتابعت الصحيفة، "ما هو غير مؤكد هو ما قد يعنيه انتصار أوكرانيا على وجه التحديد بالنسبة لأسعار النفط، في ظل استمرار وجود التهديد الأكبر للاقتصاد العالمي والمتمثل ببوتين. وبينما يجتمع وزراء أوبك في العاصمة النمساوية، يعمل القادة الأوروبيون والأميركيون على حزمة جديدة من العقوبات تهدف إلى تقليص الدخل الذي تولده موسكو من صادرات الطاقة، مما يزيد من إعاقة آلة بوتين الحربية. من المقرر أن توافق بروكسل على حزمة عقوبات جديدة من شأنها أن تحد بشدة من قدرة روسيا على بيع الخام، بينما تعمل الولايات المتحدة مع الحلفاء لتطبيق سقف لأسعار النفط الروسي. وأحد السيناريوهات المعقولة هو أن الانتصار الأوكراني يؤدي إلى تغيير النظام في موسكو، والذي يقابل بعكس سريع للعقوبات التي تساعد في تخفيف صدمة الإمدادات مع عودة النفط والغاز الروسي إلى الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. في غضون ذلك، يجب أن يساهم التقدم الذي تحرزه القوات الأوكرانية في تنبيه كارتل النفط بأنه بحاجة إلى توخي الحذر أكثر من أي وقت مضى بشأن الشراكات التي يحافظ عليها والمعارك التي يختار خوض غمارها".