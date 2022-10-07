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عربي-دولي

جديد فعاليات جائزة نوبل للسلام.. لمَن مُنحت؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 06:30
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فاز الناشط الحقوقي، أليس بيالياتسكي، من روسيا البيضاء ومنظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان، ومركز "الحريات المدنية" الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، الجمعة.
 
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ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد فازت الكاتبة الفرنسية، آني إرنو، الخميس، بجائزة نوبل للأدب لعام 2022.

وقالت لجنة جائزة نوبل النرويجية: "الحائزون على جائزة السلام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم. لقد عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأضافت: "لقد بذلوا جهدا رائعا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة. إنهم يظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وبدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا.

وفاز 3 علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، يوم الثلاثاء.

والأربعاء، منحت جائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022، مناصفةً، لثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين.

وتبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر.

وتأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.
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