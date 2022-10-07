لافروف: أوكرانيا تختلق المخاطر.. وكييف ترد!

رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "واشنطن تحاول إخافة المجتمع الدولي بشأن مواقفنا"، مؤكدا أن "موقف بلاده حيال الردع النووي لم يتغير، ويعتمد على عقيدة روسيا النووية".
وفي لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، حذر لافروف واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع، مشيرا إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن "الضربة الاستباقية" لحلف شمال الأطلسي على روسيا.
وتابع لافروف: "لا يمكننا أن نتجاهل في صمت تلك المناقشات التي تزايدت باستمرار في الآونة الأخيرة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، ولا يمكننا التغاضي عن الإجراءات المتهورة لنظام كييف، والتي تستهدف التسبب في مخاطر استخدام أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف: "بالأمس، دعا زيلينسكي أسياده الغربيين إلى توجيه ضربة نووية استباقية ضد روسيا، وبذلك قدم للعالم كله دليلا آخر على التهديدات التي تأتي من نظام كييف وتحييد العملية العسكرية الخاصة".
ورداً على تصريحات لافروف، قال المتحدث باسم زيلينسكي، إن الرئيس كان يشير إلى فرض عقوبات على روسيا عندما قال إن الضربات الاستباقية ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية.
وكتب المتحدث سيرهي نيكيفوروف على "فيسبوك": "يا رفاق، لقد ذهبتم بعيدا بهستيريتكم النووية".
وأضاف: "كان من الضروري أخذ تدابير احترازية لمنع روسيا من بدء الحرب. ودعوني أذكركم بأن الإجراءات الوحيدة التي كانت ستتخذ في ذلك الوقت كانت عقوبات احترازية"، مشيراً إلى أن التلميحات باستخدام الأسلحة النووية "لوحت بها دولة روسيا فقط".
وأمام القادة الأوروبيين المجتمعين في براغ طلب زيلينسكي مواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف بحيث "لا تتقدم الدبابات الروسية نحو وارسو أو براغ".
كما دعا دول الناتو إلى شن ضربات وقائية ضد روسيا، وعدم انتظار الضربات النووية الروسية، وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي لن يتمكن من إنقاذ حياته إذا استخدم السلاح النووي.