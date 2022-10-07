لافروف: أوكرانيا تختلق المخاطر.. وكييف ترد!

رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "واشنطن تحاول إخافة المجتمع الدولي بشأن مواقفنا"، مؤكدا أن "موقف بلاده حيال الردع النووي لم يتغير، ويعتمد على عقيدة روسيا النووية".

وفي لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، حذر لافروف واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع، مشيرا إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن "الضربة الاستباقية" لحلف شمال الأطلسي على روسيا.

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وتابع لافروف: "لا يمكننا أن نتجاهل في صمت تلك المناقشات التي تزايدت باستمرار في الآونة الأخيرة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، ولا يمكننا التغاضي عن الإجراءات المتهورة لنظام كييف، والتي تستهدف التسبب في مخاطر استخدام أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف: "بالأمس، دعا زيلينسكي أسياده الغربيين إلى توجيه ضربة نووية استباقية ضد روسيا، وبذلك قدم للعالم كله دليلا آخر على التهديدات التي تأتي من نظام كييف وتحييد العملية العسكرية الخاصة".