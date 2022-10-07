أكبر محطة نووية... ماذا تعني سيطرة روسيا على زابوريجيا؟

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المحطة النووية، التي تضم 6 مفاعلات، هي الأكبر في أوروبا، سيطرت عليها روسيا في آذار الماضي، وبعد قرار ضم زابوريجيا أصبحت أرض روسية وفقا للقانون الروسي.



فيما استبق رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زيارته لموسكو بالتأكيد على أن محطة زابوريجيا النووية "أوكرانية".



وفي مؤتمر صحفي بكييف، الخميس، عقب لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقبل أن يتوجه إلى موسكو، قال غروسي: "بالنسبة إلينا، من المؤكد أنها المحطة النووية الأكبر في أوروبا تعود إلى الشركة الأوكرانية المشغلة "اينرغواتوم".



وقال الخبير الأميركي جو سيرينسيون، في تغريدة على "تويتر":



كنا نعلم أن هذه الخطوة ستحدث ولكننا ما زلنا نصدم بأن بوتن يتعامل مع المحطة كغنيمة نووية كبيرة. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحكم قبضته على محطة زابوريجيا للطاقة النووية بنقل ملكية كل المنشآت النووية والمرافق الموجودة في منطقة المفاعل النووي إلى الحكومة الروسية، في خطوة عدها محللون "مكسبا كبيرا لموسكو التي ستستفيد من التقنيات الغربية الحديثة وكذلك الكهرباء لتغذية المناطق التي ضمتها حديثا".المحطة النووية، التي تضم 6 مفاعلات، هي الأكبر في أوروبا، سيطرت عليها روسيا في آذار الماضي، وبعد قرار ضم زابوريجيا أصبحت أرض روسية وفقا للقانون الروسي.فيما استبق رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زيارته لموسكو بالتأكيد على أن محطة زابوريجيا النووية "أوكرانية".وفي مؤتمر صحفي بكييف، الخميس، عقب لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقبل أن يتوجه إلى موسكو، قال غروسي: "بالنسبة إلينا، من المؤكد أنها المحطة النووية الأكبر في أوروبا تعود إلى الشركة الأوكرانية المشغلة "اينرغواتوم".وقال الخبير الأميركي جو سيرينسيون، في تغريدة على "تويتر":كنا نعلم أن هذه الخطوة ستحدث ولكننا ما زلنا نصدم بأن بوتن يتعامل مع المحطة كغنيمة نووية كبيرة.

المحطة وفق الإعلان الروسي باتت موجودة الآن على أرض الاتحاد الروسي، وسوف تسيطر روسيا عليها الآن، وهي تنتج 20 بالمئة من إنتاج الكهرباء في أوكرانيا.

من جهتها، قالت شركة "إينرغوآتوم" الأوكرانية:



وزار مسؤولون من شركة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم" المحطة عدة مرات للتهيئة نقل الكهرباء للقرم.