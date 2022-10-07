دولة جديدة تمتنع عن التصويت على عقوبات ضدّ روسيا

Advertisement

امتنعت بلجيكا عن التصويت على الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لعدم مواقفتها على القيود المفروضة على استيراد الفولاذ الروسي.وقال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن بلاده رغم ذلك لم تصوت ضد القرار لتمسكها "بالتضامن الأوروبي".وأضاف: "السؤال يكمن في أن نفهم كيف يمكننا الحفاظ على التضامن بين الدول الأوروبية وسكاننا من أجل مواصلة دعم أوكرانيا. بالطبع، تساعد نجاحات أوكرانيا العسكرية في ذلك. ولكن إذا ارتفعت الخسائر الاقتصادية بشكل أكبر وفقد الناس وظائفهم، فسيصبح الأمر صعبا للغاية".