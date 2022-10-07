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عربي-دولي

دولة جديدة تمتنع عن التصويت على عقوبات ضدّ روسيا

Lebanon 24
07-10-2022 | 11:30
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امتنعت بلجيكا عن التصويت على الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لعدم مواقفتها على القيود المفروضة على استيراد الفولاذ الروسي.

وقال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن بلاده رغم ذلك لم تصوت ضد القرار لتمسكها "بالتضامن الأوروبي".
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وأضاف: "السؤال يكمن في أن نفهم كيف يمكننا الحفاظ على التضامن بين الدول الأوروبية وسكاننا من أجل مواصلة دعم أوكرانيا. بالطبع، تساعد نجاحات أوكرانيا العسكرية في ذلك. ولكن إذا ارتفعت الخسائر الاقتصادية بشكل أكبر وفقد الناس وظائفهم، فسيصبح الأمر صعبا للغاية".

(روسيا اليوم)
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