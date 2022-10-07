غضب شديد داخل العائلة الملكيّة البريطانيّة... ماذا يُحضّر الأمير هاري؟

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كشف مصدر مقرب من القصر الملكي البريطاني أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل العائلة؛ بسبب المذكرات التي يعد لها الأمير هاري حاليا، والتي قد تبصر النور خلال الفترة القادمة.ونقل موقع "بيج سيكس" عن الكاتب والمؤرخ البريطاني، توم باور، مؤلف كتاب "الثأر": ميغان وهاري والحرب بين آل وندسور"، قوله إنّ "مذكرات هاري عبارة عن قنبلة موقوتة. وأنا لا أتفق مع التقارير التي تقول إن هاري يود التعديل عما قاله فيما سبق عن والده، الملك تشارلز الثالث، وعن الملكة القرينة، كاميلا، وعن شقيقه، وليام، وزوجته، كيت ميدلتون. إذ يرى الجميع أن هاري لا يمكنه إجراء أي تعديل على الكتاب بأي شكل. فهل يود أن يزيد من تفاصيله القذرة؟ لأنه لو فعل غير ذلك، فلن تكون هناك مبيعات".وكان موقع "بيج سيكس" قد كشف سابقا أن هاري، 38 عاما، يسعى جاهدا في الوقت الحالي لإعادة كتابة مذكراته بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الشهر الماضي؛ لرغبته في التخفيف من حدة التصريحات التي قالها عن والده وزوجته، وكذلك شقيقه وزوجته.وكانت مذكرات هاري، التي خططت في البداية دار نشر Penguin Random لإصدارها الشهر الجاري، أُجّل موعد طرحها بالأسواق إلى وقت لاحق من العام المقبل.وعاود باور ليقول إن الحديث الدائر في لندن الآن هو أن المذكرات قد تصدر بالتزامن مع عيد الفصح (ربيع 2023)، وأنها ستشمل فصلا كاملا مخصصا للحديث باستفاضة عن جنازة الملكة.وأضاف باور: "ويقال إن المذكرات ستشمل أيضا معلومات إضافية عن الطريقة التي رفضت بها العائلة هاري وزوجته ميغان وكل ما تبقى من تجاوزات ضد العائلة الملكية؛ لذا أعتقد أنه وبهذا الشكل، سيكون لتأجيل طرح المذكرات دور في زيادة تأجيج الموقف".