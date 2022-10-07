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عربي-دولي

الأمم المتحدة تُعيّن مقررا خاصا لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا

Lebanon 24
07-10-2022 | 12:30
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وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على مراقبة وضع حقوق الإنسان في روسيا، في أول قرار على الإطلاق يركز على الانتهاكات داخل روسيا.

وقبلت الهيئة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المكونة من 47 عضوا مسودة نص القرار التي قدمتها جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، وصوتت 17 دولة لصالح تعيين ما يسمى بالمقرر الخاص لمراقبة روسيا.
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وامتنعت 24 دولة عن التصويت، بينما صوتت ست دول ضد مسودة القرار، بما في ذلك الصين وكوبا وفنزويلا.

ويأتي التصويت بعد أشهر قليلة من خروج روسيا من المجلس بسبب حربها في أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها هيئة حقوق الإنسان الخوض في الوضع داخل البلاد.

وجاء ذلك أيضا بعد أقل من ساعتين من منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام بشكل رمزي لأبطال حقوقيين من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، وهي الدول الثلاث المتمركزة في قلب حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
 
(سي ان ان)
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