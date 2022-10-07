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لوبان: ماكرون لا يملك رؤية للخروج من أزمة الطاقة

Lebanon 24
07-10-2022 | 13:00
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قال زعيمة حزب الوحدة الوطنية اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، إنّ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون لا يملك رؤية لكيفية الخروج من أزمة الطاقة.

وكتبت لوبان عبر حسابها على "تويتر": "إيمانويل ماكرون لا يملك رؤية لكيفية الخروج من أزمة الطاقة. إنه ينتظر بحالة من العجز أن يستمر الوضع في التدهور، مفضلا إلقاء اللوم على الفرنسيين باستخدام شعاراته السخيفة". ودعت ماكرون للإطلاع على برنامجها الانتخابي في حال لم يكن يعرف ماذا يفعل".
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(روسيا اليوم)
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