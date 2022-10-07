إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة... ما السبب؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 9 و16 تشرين الاول الجاري بسبب الأعياد اليهودية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، لن يتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية خلال أيام الأسبوع بين عيد العرش اليهودي وعيد فرحة التوراة".وأضاف أنه "سيبدأ سريان الإغلاق في يوم الأحد 09.10.2022 الساعة 16:00 حيث سيتم رفعه في يوم الاثنين 10.10.2022 الساعة 23:59".وتابع البيان: "كما سيتم فرض إغلاق شامل في يوم الأحد 16.10.2022 الساعة 16:00 ليتم رفعه في يوم الاثنين 17.10.2022 الساعة 23:59، بناء على تقييم الوضع".