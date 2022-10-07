نظام لوكاشنكو يرد بعبارة ساخرة على فوز بيالياتسكي بجائزة نوبل للسلام

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لاقى فوز الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي بجائزة نوبل للسلام ترحيبا من قبل المعارضة، في مقابل سخرية من قبل النظام البيلاروسي.وأعلن فوز بيالياتسكي المسجون في بلاده، الجمعة، بالجائزة المرموقة إلى جانب منظمتي "ميوريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين.ورحب المعارض البيلاروسي والدبلوماسي السابق بافيل لاتوشكا بمنح الجائزة لبيالياتسكي واعتبره "خطوة رمزية" تتيح "لفت الانتباه إلى 1334 سجينا سياسيا في سجون بيلاروس"، وقال "يمنحنا ذلك إيمانا".وكتبت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا على تويتر قائلة "الجائزة اعتراف مهم لجميع البيلاروسيين الذين يناضلون من أجل الحرية والديموقراطية".وعلى النقيض من ذلك، انتقد المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز قرارات لجنة نوبل "المسيسة للغاية في السنوات الأخيرة لدرجة أن ألفريد نوبل (مؤسس الجوائز) يتقلب في قبره بالتأكيد".وبعد الإعلان عن فوزه بالجائزة، دعت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيلاروس إلى إطلاق بيلياتسكي، الرئيس المؤسس لمركز "فياسنا" الحقوقي، القابع في السجن مجدداً منذ 2020 إثر تظاهرات حاشدة ضد إعادة انتخاب الرئيس الاستبدادي ألكسندر لوكاشنكو إثر مسار وصفه الغربيون بأنه ينطوي على تزوير.(الحرة)