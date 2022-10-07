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عربي-دولي

شولتس يعلن عن مؤتمر لبحث الدعم المستدام لكييف

Lebanon 24
07-10-2022 | 16:59
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تنظيم بلاده مؤتمرا في الـ25 من تشرين الأول في برلين لبحث أدوات الدعم المستدام لأوكرانيا، مشيرا إلى أن المؤتمرين لن يبحثوا ضمانات إضافية لكييف.
 
وقال شولتس: "أنا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وجهنا الدعوة إلى عقد مؤتمر على مستوى الخبراء في برلين في الـ25 من تشرين الأول، والحديث لن يدور حول ضمانات جديدة للدعم، بل حول كيفية تطوير أدوات المساعدة طويلة الأمد".

وأكد شولتس للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مؤخرا أن ألمانيا ستواصل دعم كييف.
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(روسيا اليوم) 

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