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عربي-دولي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر.. شتاء 2023 "سيكون الأصعب"

Lebanon 24
07-10-2022 | 13:15
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة لقادة حكومات دول الاتحاد الأوروبي في براغ عاصمة التشيك، الجمعة، إن فصل الشتاء في نهاية عام 2023 وبداية 2024 سيكون أصعب من الشتاء القادم على الأوروبيين من حيث إمدادات الغاز.
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وقال ماكرون إن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز، وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز، وستطبق أيضا آليات للتأكد من وجود تضامن مالي بين الدول الأوروبية في تعاملات شراء الطاقة.

وتعاني دول بالاتحاد الأوروبي من أزمة حادة في الطاقة، وذلك بعد أن علقت شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" نهاية آب الماضي، موضحة وجودة مشكلات فنية تمنع استئناف ضخ الغاز عبر الخط، والذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا في قلب الاتحاد الأوروبي.
 
وكان الرئيس الفرنسي قد قال، الخميس، إن حكومته لا تؤيد فكرة مد خط أنابيب جديد لضخ الغاز الطبيعي بين شبه جزيرة أيبيريا وباقي أنحاء القارة الأوروبية، بالرغم من أزمة الطاقة.
 
(سكاي نيوز عربية)
 
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