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الشرطة الدنماركية اعتقلت رجلا يحمل سكينا دخل الى السفارة الإيرانية

Lebanon 24
07-10-2022 | 14:06
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أعلنت الشرطة الدنماركية في بيان إنها "ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد أن دخل إلى أرض السفارة الإيرانية في كوبنهاجن وهو يحمل سكينا"، بحسب وكالة "رويترز".
 
وأضافت الشرطة أن "موظفا في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى".
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وسيمثل الرجل أمام محكمة مدينة كوبنهاجن غدا السبت في جلسة استماع وسيتم توجيه تهم له، من بينها تهمتان تتعلقان بالتخريب، والعنف، وخرق قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص ذوي الوضع الدبلوماسي.
 
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله: "من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، على امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب".
 
ولم تقدم الشرطة الدنماركية مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

واشارت الوكالة الى ان وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الدنماركي في طهران على "خلفية محاولة هجوم بسكين على السفيرة الإيرانية في كوبنهاجن".
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