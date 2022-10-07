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عربي-دولي

فرنسا تحثّ رعاياها على مغادرة إيران

Lebanon 24
07-10-2022 | 18:27
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حثّت فرنسا رعاياها الجمعة على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها على الإنترنت: "أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرّض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة".
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وانتقدت فرنسا إيران هذا الأسبوع بسبب ممارساتها الدكتاتورية واحتجاز اثنين من مواطنيها رهينتين بعدما نشرت طهران مقطع فيديو الخميس يعترفان فيه بالتجسس وسط اضطرابات مستمرة منذ أسابيع تلقي طهران باللوم فيها على أعداء أجانب.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران في وقت سابق من الجمعة إلى الإفراج عن مواطنيها الإثنين.
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