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بايدن يحيّي شجاعة الفائزين بنوبل للسلام في مواجهة الترهيب والقمع

Lebanon 24
07-10-2022 | 18:56
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هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الفائزين بجائزة نوبل للسلام من بيلاروس وروسيا وأوكرانيا لدفاعهم عن حقوق الإنسان في مواجهة الترهيب والقمع.
وقال بايدن في بيان: "يذكرنا الفائزون بجائزة نوبل للسلام هذا العام بأنه حتى في أيام الحرب المظلمة وفي مواجهة الترهيب والقمع، لا يمكن القضاء على الرغبة الإنسانية المشتركة في الحقوق والكرامة".
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وأضاف: "هذه الأرواح الشجاعة... بحثت عن الحقيقة وأبلغت العالم بالقمع السياسي ضد مواطنيها - عبر الحديث علنا والمقاومة والمثابرة رغم تهديدات من أرادوا إسكاتها".
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