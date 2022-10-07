بايدن يحيّي شجاعة الفائزين بنوبل للسلام في مواجهة الترهيب والقمع

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هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الفائزين بجائزة نوبل للسلام من بيلاروس وروسيا وأوكرانيا لدفاعهم عن حقوق الإنسان في مواجهة الترهيب والقمع.وقال بايدن في بيان: "يذكرنا الفائزون بجائزة نوبل للسلام هذا العام بأنه حتى في أيام الحرب المظلمة وفي مواجهة الترهيب والقمع، لا يمكن القضاء على الرغبة الإنسانية المشتركة في الحقوق والكرامة".وأضاف: "هذه الأرواح الشجاعة... بحثت عن الحقيقة وأبلغت العالم بالقمع السياسي ضد مواطنيها - عبر الحديث علنا والمقاومة والمثابرة رغم تهديدات من أرادوا إسكاتها".