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زلزال يهزّ منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

Lebanon 24
07-10-2022 | 20:00
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أوردت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية أن "زلزالاً طبيعياً، على الأرجح، وقع صباح اليوم السبت، بالقرب من موقع التجارب النووية المعروف لكوريا الشمالية".
يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية ستكون الأولى منذ خمس سنوات.
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وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن "زلزالاً صغيراً بلغت قوته 2.5 درجة هز منطقة تقع شمال شرقي موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية".
وأضافت الوكالة في تقرير: "تم تقييمه على أنه زلزال طبيعي".
وأشارت إلى أن مركز الزلزال على عمق 23 كيلومترا.
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